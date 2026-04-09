アストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが、まさかのアニメ映画になるようだ。大手動画配信サービスのNetflixが、『Dibu Matinez：El pibe que ataja el tiempo（ディブ・マルティネス：時間を止める少年）』の制作を発表したと『MARCA』が報じている。Netflixは新たにアルゼンチンオフィスを開設。その企画の一環として2026年から27年にかけてのコンテンツ計画を発表したが、そのなかにマルティ