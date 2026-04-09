トッテナムからハンブルガーSVへローン移籍しているDFルカ・ヴシュコビッチは、3月の月間最優秀新人賞を受賞した。所属元クラブの不振に反して、19歳のヴシュコビッチは素晴らしいシーズンを送っている。同賞の受賞は今季4度目となり、23-24シーズンにレヴァークーゼンFWヴィクター・ボニフェイスが樹立したリーグ記録に並んだ。まだリーグ戦は2カ月を残しており、この記録を更新する可能性がある。まだ一度もトッテナムで公式戦に