日本航空（JAL）は、JALグローバルクラブ事務局、JGC Six Star・Five Starデスク、JMBダイヤモンド・サファイア事務局の営業日を4月1日から変更した。これまでは年中無休としているが、同日以降は日曜・祝日・年末年始が休みとなる。営業時間は午前9時半から午後5時半までで変更しない。上記会員窓口以外は従来から日曜・祝日・年末年始休みとなっている。各会員専用の国内線・国際線予約の営業日・時間には変更はない。