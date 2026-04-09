演歌歌手の藤あや子が7日に自身のアメブロを更新。孫と映画鑑賞後に韓国料理を堪能したことを報告した。この日、藤は孫と「六本木ヒルズで映画を観たあと韓国料理レストランへ」と報告。「あつあつのチヂミやタコのお刺身 チャプチェ 希少部位カイノミのプルコギ」など、堪能した韓国料理の写真を複数公開し「ぜーんぶ美味しかったぁ」とコメントした。また「あっちゃんおすすめの映画『スペシャルズ』を観てきましたがダンス＆ア