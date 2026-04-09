年度内にはJAL（日本航空）グループの国際線LCC（格安航空会社）、「ZIPAIR」の新社長、深田康裕氏が2026年4月8日、社長就任会見にて、クアラルンプール（マレーシア）線を2026年度内に開設する方針を明らかにしました。【写真】えっ超絶豪華…これがZIPAIRに搭載の「大手涙目の驚愕座席」全貌です深田新社長によると、航空券の販売は「2026年夏頃を考えているものの、詳細な就航時期やスケジュールは別途改めてご案内させてい