俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと愛犬たちと共にお花見へ行ったことを報告した。この日、川崎は「昨日は気候も温かくお花見日和」だったと明かし「バンビーノのピノとチワワのテンテンとトイプードルのテディーを連れて妻とお花見に行って来ました」と報告。「ちゃんと花見用のテーブルがある場所をリサーチして行ったんだけどベストな場所が偶然空いていてラッキーでした」とつづった。続けて、花音さ