けさ、山形市の住宅街の路上で４トントラックの荷台のゴミが燃える火災がありました。けが人はいないということです。 【画像】火災現場 消防によりますと、きょう午前８時２０分ごろ、山形市元木二丁目の住宅街で「路上で４トントラックが燃えている」と近く人いた人から１１９番通報がありました。 火は通報からおよそ３０分後に消し止められました。けが人はいないということです。 消防によりますと、燃えていたのはトラッ