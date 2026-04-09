石川県白山市の高齢者施設近くにある斜面で大規模な地すべりが発生してから10日で1か月です。9日、山野知事が就任後初めて現場を視察しました。3月10日、白山市河合町の斜面で幅約100メートル、長さ約200メートルにわたって地すべりが発生し、ふもとにある高齢者施設の入居者ら周辺住民70人余りは帰宅できるめどが立っていません。山野知事は9日、就任後初めて現場を訪れ、担当者から説明を受けました。県によりますと、現在は地下