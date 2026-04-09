歌手でタレント、女優・はいだしょうこが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。ひと言もしゃべらずに終わった過去の飲み会を明かした。この日は「ＬＩＮＥ友だち１０００人ｖｓ１０人人間関係のお悩み発表ＳＰ」として放送。そこからスタジオトークは共演者とのコミュニケーションについて発展した。はいだは「コロナ禍の時に舞台共演者とリモート飲みをしようということになって、自分が