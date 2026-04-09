昨年の有馬記念の覇者ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、出走を予定している香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）に向けて２週前追い切りを行った。亀田温心騎手（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）が騎乗し、栗東・ＣＷコースを単走。楽な手応えながらスムーズに脚を伸ばし、６ハロン８２秒２―１１秒９をマークした。同コー