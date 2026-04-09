お笑いコンビ・大自然のロジャーが9日、自身のXを更新。解散すると発表した。約10年の活動に幕を閉じる。【写真】『ダウンタウンDX』に出演した大自然・ロジャーロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と報告。続けて「諸事情により解散発表から最後の舞台ま