大阪市北区の造幣局では、9日から毎年恒例の「桜の通り抜け」が始まりました。 9日から始まった造幣局の「桜の通り抜け」。今年は140品種・331本の桜が、大川沿いを約560mにわたって彩り、大勢の人が桜に見入っています。 桜に親しみを持ってもらおうと毎年決められる「今年の花」。今年は「御衣黄」です。黄緑がかった花びらが特徴的な珍しい品種だということです。初日のきょうはあいにくの曇り空となりましたが、大