巨人は８日の広島戦（マツダ）で逆転勝ち。０―１と１点を追う９回無死二塁から３番・泉口友汰内野手が右翼ポール際に劇的な逆転２ランを放った。チームは今季６勝５敗、貯金「１」。６勝中４勝が逆転勝ちとなっている。直近の勝利は初回に３点を先制されるも８―４で勝った４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）、１点を追う７回に代打・大城卓三捕手の逆転３ランで勝った５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）に続き、３勝連続で逆転勝ちだ。