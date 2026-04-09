パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表MFウォーレン・ザイール・エメリが、史上最年少でチャンピオンズリーグ（CL）通算40試合出場を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にデジレ・ドゥエが先制点を決めると、65分にはフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点を挙げ、2−0で先勝した。この