洪水で被災した住居からがれきを運び出すボランティアの人々＝3月22日、ハワイ・ハレイワ/Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Getty Images（CNN）米ハワイ州が強力な低気圧（コナストーム）による豪雨に見舞われ、再び大規模な洪水の脅威が高まっている。ハワイでは3月にも壊滅的な洪水が発生し、今も復旧の途上にある。数日間で数カ月分の降雨を記録する場所が発生する恐れがある。ハワイ全域に10日午後まで洪水注意報が出され