歌手の森口博子（57）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。先輩の厚意に背く？失礼な勘違いを振り返った。バラドルとして活躍した森口と国生さゆりがゲストで登場。国生が和田アキ子からのアドバイスでバラエティー番組に出演するタレントとして開眼したと感謝を述べると、森口もレギュラー番組で共演した和田とのエピソードを語った。「アッコさんは面倒見がいいじゃないですか。