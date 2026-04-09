◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、栗東トレセンマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、西谷誠騎手（レースは横山和生騎手）が乗り、ＣＷコースで６ハロン８０秒１―１１秒２をマーク。直線は強めに追われて、いい反応を見せていた。野中調教師は「見た目よりも時計が出ていたね。前走の１週前よりもいいとジョッキーも言っていた