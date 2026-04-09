元プロ野球選手の清原和博（58）の最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】清原和博さんの最新ショットや長男との写真2026年1月、元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子（62）のInstagramに、長男・正吾さん（23）とともに登場した清原。ジムでトレーニングをする貴重な親子ショットに「男前ですね!!」「長男はママ（亜希）似のイケメン。」といった声が寄せられ、話題になっていた。近影に「めちゃ顔がホ