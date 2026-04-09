ドジャースは８日（日本時間９日）、敵地トロントでのブルージェイズ戦に３―４で逆転負けし、連勝は５でストップした。前日の同カードで「８番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、父親が急逝したため急きょスタメンを外れていたミゲル・ロハス内野手（３７）が「９番・遊撃」で出場。３打数無安打１四球だったが、悲しみを乗り越えて必死にプレーするベテランの姿に賛否の意見が上がった。ロハスは母国ベネズエラに