タレントの霜月るなが９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ホラー映画のメインキャストに抜てきされたことを報告。霜月は特殊メイクを施した、グロテスクな画像を添付し「グロ画像苦手な方は注意」と投稿。その上で「実はホラー映画のメインキャストに選んで頂き３月からずっと撮影しています」と報告。さらに「エログロホラー映画で特殊メイクが凄すぎるのでみんなビックリすると思います！！こんな可愛い悪魔が、、、、こんな