ＡＫＢ４８の川村結衣（かわむら・ゆい＝１９）と花田藍衣（はなだ・めい＝２０）が、１７日に北海道・エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯで開催される北海道日本ハムファイターズホームゲーム（埼玉西武ライオンズ戦）に出演すると９日、発表された。試合当日は、北海道出身でファイターズファンの川村がファーストピッチ（始球式）を行うほか、試合中（３回裏終了後）には２人が「きつねダンス」に参加して球場を盛り上げる