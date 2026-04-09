女優のナム・ボラが、息子のエコー写真を公開した。4月8日、ナム・ボラは「ついに立体超音波を見ました。私に似ている気がしますか？」というコメントと共に写真を公開した。【写真】アンダーウェア姿の妊婦ナム・ボラ写真に写るナム・ボラの息子は、妊娠29週目であるにもかかわらず、すでに整った顔立ちを見せている。特に、母親に似たスッと通った鼻筋が目を引く。（写真＝ナム・ボラSNS）なお、ナム・ボラは昨年5月に同い年の実