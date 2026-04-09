Wanna Oneのキム・ジェファンが、除隊後初のカムバックを発表した。4月9日、キム・ジェファンはデジタルシングル『今迎えに行くよ（原題）』のポスターを公開し、4月22日にカムバックすることを発表した。【写真】Wanna One、“奇跡”の再集結公開されたポスターには、キム・ジェファンの姿が感性的に描き出されており、視線を引きつける。ギターを担いだ背中や電話機に触れた手、そして「今迎えに行くよ」というテキストが重なり