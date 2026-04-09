日本アニメの主題歌にK-POPアイドルが入り込む流れが、このところ目に見えて強まっている。i-dle、Hearts2Hearts、ILLIT、RIIZEと、最近だけでも日本アニメのオープニングやエンディングを担当するグループが相次いでいる。【写真】i-dle・ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆にいまやK-POPの日本進出ルートは、アルバムやライブ、テレビ出演だけではない。アニメという、日本ポップカルチャーの中核そのものに接続し始めているのだ。