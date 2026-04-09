ルアーメーカーの株式会社デュオは、有楽製菓株式会社とのコラボレーションにより開発した「ブラックサンダールアー」を、2026年4月9日（木）より全国の釣具店にて発売する。【画像】ブラックサンダールアーをもっと見る同商品は、今年1月に開催された「釣りフェスティバル2026」にて先行販売され、各日100個が最速10分で完売するという異例の事態を巻き起こした話題作だ。おなじみの「ブラックサンダー」のビジュアルを忠実に再現