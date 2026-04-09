バーガーチェーン「マクドナルド」は4月15日、新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」など全6品を発売する。■「チキンタツタ」シリーズ×ガンダムコラボ「チキンタツタ」は1991年に初登場して以来、長年にわたり支持されている人気商品。今年も“チキンタツタシリーズ”の展開にあわせ、人気テレビアニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボレーションを実施する。コラボでは、商品を限定デザインのパッケージで提供するほか、新テレ