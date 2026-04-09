フジミ模型 7月発売「キャラクタープラモデル」新製品 公開 「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」 フジミ模型は、7月に発売する予定の「キャラクタープラモデル」新製品情報を公開した。 7月に発売される新商品には、「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケ&#