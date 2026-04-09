【レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ】 4月25日～5月10日 開催予定 三井不動産商業マネジメントは、全国20施設のららぽーと、及びラゾーナ川崎プラザにてレゴジャパンとのイベント「レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～」を4月25日から5月10日にかけて開催する。