【薙切アリス 生足バニーVer.】 7月 発売予定 価格：28,600円 フリーイングは、フィギュア「薙切アリス 生足バニーVer.」を7月に発売する。価格は28,600円。 本商品は「食戟のソーマ」のキャラクター「薙切アリス」を生足仕様のバニー姿で1/4スケールフィギュア化したもの。日本人とデンマーク人のハーフならではの真っ