今日9日(木)の東海地方は、夜には広い範囲で雨が降る見込みです。明日10日(金)は、雨の一日となるでしょう。総雨量は100ミリ以上の大雨になる所がある見込みです。今日9日(木)は天気下り坂夜は広い範囲で雨に今日9日(木)、朝は晴れていましたが、西から雲が広がってきました。午後は、湿った空気の流れ込みが強まり、雲が多くなるでしょう。山間部など早い所では、夕方から雨が降り出す見込みです。夜は雨のエリアが拡大し、広い