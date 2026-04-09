第４３回中国洛陽ボタン文化フェスティバルの開幕式。（洛陽＝新華社配信）【新華社洛陽4月9日】中国河南省洛陽市でこのほど、第43回中国洛陽ボタン文化フェスティバルが開幕し、各地から訪れた観光客が春の「神都」洛陽を彩る花の祭典を楽しんでいる。同市の隋唐城遺跡植物園では、「大唐公主（王女）」の装束をまとった江蘇省の観光客、楊欣（よう・きん）さんが「漢服を着てボタンを愛で、古都で遊ぶことが最高の春の楽しみ