衆院憲法審査会＝9日午前衆院憲法審査会が9日午前、開かれた。自民党が大勝した2月の衆院選後初の論議。自民は9条への自衛隊明記など党の憲法改正案4項目を挙げた上で、論点が整理されたテーマから順次、改正条文起草の検討作業に入りたいと提案した。衆院で野党第1党の中道改革連合は、改憲自体を目的とする立場を取らないとする一方で、改正が必要と認められるなら真摯に検討すると明言した。高市早苗首相は2月の施政方針演