衆院憲法審査会は９日午前、今国会で初めて実質的な討議を行い、各党が憲法に関する意見表明を行った。自民党は毎週定例日に審査会を開き、憲法改正に向けた議論を加速化させるよう呼びかけた。審査会には、自民、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらい、共産党の７党が出席した。与党筆頭幹事を務める自民の新藤義孝氏は、「選挙困難事態における国会議員の任期延長については条文案を詰める段階に入