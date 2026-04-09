粉末の龍角散を誤って洗濯機に入れてしてしまった投稿主が撮影した奇跡の生還写真がSNSで大きな注目を集めている。【写真】洗濯、乾燥を終えてもサラサラのまま！「龍角散」の缶に驚き投稿されたのは、洗濯と乾燥を終えた衣類のポケットから姿を現した龍角散の缶。きっと浸水して中身が台無しになっているだろう…と想像したら、なんと中身の龍角散はサラサラのまま！驚くべき気密性が証明された。ネット上では「最強の防水ケース