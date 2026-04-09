タレントのファーストサマーウイカ（35）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。応援している芸人の妻と仲良くしていることを明かした。番組のテーマは「LINE友だち1000人VS10人人間関係のお悩み発表SP」と題し、気軽に友人ができるタレントと慎重に友だち作りをしていくタレントが集結した。ウイカは「（LINE友だちは）860人ぐらいいて、チケットノルマがあって、チケットを売り付けられるよ