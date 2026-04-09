女優山本美月（34）が9日、自身のXを更新。子育てに関する投稿が共感を集めている。山本は「1人の時あんまり音楽意識せずに運転してると、気付いたらサンサンたいそうとか普通に流れて口ずさんでる、、、子どものプレイリストのまんま」とポスト。運転中、子どもが不在にもかかわらず無意識でアニメ「それいけ！アンパンマン」のエンディングテーマを歌ってしまっていることを明かした。この投稿に「とても分かります笑」「あ、そ