2026年4月2日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、長野県民のソウルフード「おやき」の進化を徹底調査！【写真】進化した「おやき」にスタジオゲストたちの感想は…？長野県を代表するローカルグルメであり、ソウルフードでもある「おやき」。そんな「おやき」が今、とんでもない進化を遂げている!?『信州長野おやき最前線2026』と題し、「おやき」の今を徹底調査。長野出身・国本梨紗も「進化