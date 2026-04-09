落語や浪曲と並ぶ日本三大話芸として、400年以上の歴史がある講談。その世界で芸を磨く七代目一龍斎貞鏡さんは、世襲制ではない講談界において初の「三代目講談師」に。私生活では5児の母として東奔西走する彼女の挑戦とは。（構成：内山靖子撮影：木村直軌）【写真】5児の母でもある一龍斎貞鏡さん* * * * * * *「見に来るな」と言われて1月5日の初席では、午年にちなみ『團十郎と武助馬』という講談を申し上げました。おかげさ