シンガーソングライターの小松美生さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。水着姿でのカバー動画に「性換金」と批判を受けたことを受け、活動への思いを投稿しました。【投稿】小松美生が「性換金」批判に反論「最初からお金のために動画を上げてません」事の発端は、とあるユーザーが小松さんの水着姿のカバー動画を引用し「ミュージシャンまでこんな格好をする時代」「若い女性の性換金がとまらない」などと発信したことです