中国では清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）に合わせて4月4日から6日が3連休となった。連休初日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県尚重鎮の東風坳闘牛場では、1000年以上の歴史を持つ伝統的な闘牛大会が開かれ、数万人のミャオ族やトン族の人々のほか、各地からやって来た観光客が歓声を上げていた。闘牛大会では、中国各地からやって来た「牛王」が次々と登場して闘った。数万人の観客は伝統的な