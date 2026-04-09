中国で人型ロボット産業への成長期待が一段と高まっています。産業分析サービスを提供するMIR睿工業は4月8日のオンラインセミナーで、同分野の市場規模が今後急拡大するとの見通しを示しました。予測によると、2027年にはハードウエアの成熟を背景に市場規模が100億元（約2300億円）を突破し、2030年には500億元（約1兆1600億円）規模に拡大します。さらに2035年には応用シーンの本格普及とアルゴリズムの高度化により、単価は15万