All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、埼玉県在住40歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：40歳女性同居家族構成：本人、夫（47歳）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：派遣・契約社員世帯年収：本人600万円、夫1000万円現預金：65万円リスク資産：1100万円「海外旅行で使うためソニー銀行の外貨定期