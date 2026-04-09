2021年に雑誌『Seventeen』の専属モデルとなり、芸能界デビュー。数々のCMやドラマに出演し、2025年にはドラマ『御上先生』で注目を集め、俳優としての存在感も増している上坂樹里さん。3月30日に放送が始まった連続テレビ小説『風、薫る』では、主人公の大家直美を演じる。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。上坂さん演じる大家直美と、もう１人の主人公、見上愛さん演じる一