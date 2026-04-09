4人組女性アイドルグループ・ExWHYZのmikinaさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅に落ちていた物を明かし「どういうこと？」「文脈が謎すぎておもろい」といった声が上がっています。【写真】ExWHYZ・mikinaの自宅に落ちていた物とは？「全然自撮りしてる場合じゃないと思った」mikinaさんは「今すごく部屋が散らかってるんだけど、床にレタス落ちててびっくりしちゃった。全然自撮りしてる場合じゃないと思った」とつ