Image: アンカー・ジャパン 見た目に騙されちゃダメなやつ。以前、CES 2026でAnkerが発表した新型充電器「Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)」。こいつ、ディスプレイ付きで可愛い顔していますが、正体はiPhoneへの充電効率を突き詰めたバケモノ。そのバケモノが海を渡り、ついに国内投入が決まりました。しかもセールと共に！ Anker Nano Charger (45W, Display, スイン