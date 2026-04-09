「ファミリーマート」のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とデンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」のコラボレーションアイテムが登場。4月17日（金）から第1弾の「今治タオルハンカチ」が全国の「ファミリーマート」および「ファミマオンライン」で数量限定で販売される。【写真】美しすぎる「ニコライ バーグマン」コラボ