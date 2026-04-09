「マクドナルド」は、4月15日（水）から、テレビアニメ『機動戦士ガンダム』とコラボレーションした「チキンタツタ」シリーズを、全国の店舗で発売する。【写真】ボリューム満点！「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」もおいしそう■コラボオリジナルパッケージで提供今回「チキンタツタ」シリーズから登場するのは、定番の「チキンタツタ」を含むバーガー3種、サイドメニュー1種、ドリンク2種から成る計6種。バーガーは、生