スガ シカオが、10日からスタートするツアー『スガ シカオ presents ファンクザウルスツアー「ガンバレ！FUNK☆SAURUS TOUR」』でベースボーカルに挑戦することを明かしている。【写真】かっこ悪すぎる!? スガ シカオのベースボーカル練習姿スガ擁するバンド・ファンクザウルスのリーダーでベースの坂本竜太が、悪性リンパ腫の早期再発で長期入院となり、今回のツアーには不参加に。そんな中、スガは自身のXで「4月からのツア