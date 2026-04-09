目の前を隠しても、必ず“のぞき込む”フクロウの様子が、SNSで絶賛の声があがっている。【映像】何度ものぞき込む様子（実際の映像）目の前を隠されると「どうしたの？」といった感じでゆっくり顔をだして、様子を伺うのはコキンメフクロウのもかくん（2歳）。体を伸ばして上からも覗き込む。この様子には20万以上の「いいね」がつき、「かわいすぎる！」「ずっと遊んでいたい！」「そしてウインクw」