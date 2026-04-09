【ヒューストン共同】米国とカナダの飛行士4人が8日、宇宙船オリオンから記者会見した。クック飛行士は「次の乗組員にバトンを渡す」と述べ、今回のミッションで学んだことを次回以降の有人探査につなげていく考えを示した。